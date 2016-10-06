Штаб Ахметова выдал более 1 700 наборов жизненно важных лекарств детям с тяжелыми заболеваниями

За это время Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 1718 наборов медикаментов детям Донбасса, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями.

Читайте такжеВ Украине введен институт наставничества в воспитании детей-сирот

«С началом военных действий на Донбассе сложилась критическая ситуация с медикаментами. На горячую линию Штаба Рината Ахметова поступало все больше обращений от родителей тяжелобольных детей. Основная причина – отсутствие препаратов и государственных программ поддержки детей Донбасса. Люди буквально кричали о помощи. Поэтому Ринат Ахметов принял решение выдавать препараты системно по самым востребованным направлениям. За год работы проекта «Лекарства детям» 961 ребенок получил помощь на лечение астмы, эпилепсии и сахарного диабета», – рассказывает Юлия Герасименко, руководитель программы «Адресная помощь» Гуманитарного штаба.

Читайте также75% внутренне перемещенных лиц относятся к социально уязвимым группам

75% детей, получивших помощь Штаба, жители неподконтрольной территории. Еще 25% - переселенцы, проживающие на Донбассе. Большинство детей возрастом до 12 лет.

Самыми востребованными за время действия проекта стали противосудорожные препараты – Штаб выдал 645 наборов для детей, страдающих эпилепсией и ДЦП. Также дети получили: 465 наборов противоастматических препаратов, 231 набор инсулина и 377 наборов тест-полосок.

«В Гуманитарный штаб поступает много звонков от родителей детей, у которых заболевания начали развиваться на нервной почве. Так произошло и с 9-летней Ангелиной. Девочка летом 2014 года гостила у дедушки в Торезе и видела, как был сбит «Боинг». Через короткое время Ангелина попала в больницу с диагнозом сахарный диабет. Этот случай не единичный, мы принимаем много таких обращений», – заверяет Герасименко.

В рамках программы адресной помощи Гуманитарный штаб выдает препараты на три месяца вперед, подбирая их каждому ребенку индивидуально. Многие семьи за год работы проекта «Лекарства детям» получили помощь уже 2-3 раза.

Заявки принимаются по телефону горячей линии Штаба 0800 509 001. Выдача препаратов от Гуманитарного штаба осуществляется детям в возрасте до 18 лет с неподконтрольных территорий, а также переселенцам на мирной территории Донбасса. Получить их можно только в аптеках мирных Артемовска, Мариуполя и Краматорска Донецкой области.