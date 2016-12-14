Эпидемиологи прогнозируют пик эпидемии гриппа в Украине в феврале

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заведующая Украинским центром гриппа и острых респираторных инфекций Министерства здравоохранения Татьяна Дыхановская.

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По словам эксперта, на 49-й неделе Украина перешагнула через эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, но это еще не пик.

«В течение следующей – 50-й – недели мы ожидаем значительное снижение показателей заболеваемости благодаря ограничительным мероприятиям в школам. Эпидпорог пойдет на убыль. Ведь дети – основной источник инфекции, они общаются в тесных коллективах и обмениваются вирусами, являясь источниками заражения для своих домашних (взрослых)», - сказала Дыхановская.

В то же время эксперт акцентировала, что пик заболеваемости по гриппу в Украине эпидемиологи ожидают в феврале 2017 года.

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«Повышение уровней заболеваемости начнется в середине января, с пиком в феврале (обычно на 6-7-8-й неделе). И далее постепенное снижение эпидпорога в марте», - сказала Дыхановская.