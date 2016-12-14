Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 11 регионах Украины и Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заведующая Украинским центром гриппа и острых респираторных инфекций Министерства здравоохранения Татьяна Дыхановская.

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По ее словам, самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Черновицкой области, самые низкие – в Закарпатской.

«На 49-й неделе - с 5 по 11 декабрягриппом и ОРВИ в Украине заболели более 300 тысяч человек, из них 67% - дети до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 30,9% больше предыдущего периода. На отчетной неделе темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 15,5% и 26,2% соответственно. Это произошло за счет значительной активности эпидемического процесса в Черновицкой области», - отметила Дыхановская.

Эксперт также подчеркнула, что на 32,5% возросло количество больных, которые обратились за медицинской помощью и нуждались в госпитализации.

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Как сообщал УНИАН, всего с начала эпидемического сезона (3 октября – 11 декабря) в Украине зарегистрировано 1 млн 845 тыс. 274 больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, переболели 4,3% населения.

На сегодняшний день в стране уже зафиксирован третий случай смерти от гриппа.