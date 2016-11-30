В этом году сезонный грипп пришел в Украину раньше срока - Минздрав

Как отметили УНИАН в Минздраве, в этом году сезонный грипп пришел в Украину на 3 недели раньше.

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В ведомстве отметили, что, обычно, эксперты ВОЗ фиксируют распространение заболевания, которое направляется с Запада на Восток. В этом же году все наоборот - количество больных начало расти в обратном порядке. Ежегодно на планете гриппом и ОРВИ болеет каждый третий человек.

Эксперты, ссылаясь на данные ВОЗ, отмечают, что чаще фиксируются случаи заболевания вирусом гриппа А. Преобладает штамм А(Н1N1), однако регистрируется и вирус гриппа В.

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Эксперты акцентируют, что на сегодня в Египте наблюдается большое количество больных птичьим гриппом и достаточно высокий уровень смертности именно из-за этого штамма. Поэтому в Минздраве рекомендуют людям, которые планируют отдых в Египте, заранее позаботиться о прививке против гриппа.

В ведомстве в очередной раз подчеркивают, что вакцинация остается самым эффективным методом профилактики заболевания гриппом. Особенно для групп риска – детей, медработников, педагогов, пожилых людей.