В Украине каждый пятый человек теряет зрение из-за глаукомы - Минздрав

Уже никого не удивляет возможность хорошо видеть без очков после вмешательств при высокой близорукости и дальнозоркости. Это стало реальностью благодаря лазерным технологиям, возможности замены хрусталика через точечные проколы за 15-20 минут. Современная офтальмология может решать проблемы, которые еще 15-20 лет назад считались безнадежными. Развиваются биотехнологии, генная инженерия, применяются микроимпланты.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, в Украине потребность в офтальмологической помощи из года в год растет. Это обусловлено изменениями в демографической структуре общества. Рост численности людей пожилого и преклонного возраста требует актуализации деятельности офтальмологов, направленную на профилактику возрастных осложнений и болезней глаза.

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Главный внештатный специалист Минздрава по специальности «Офтальмология» Оксана Витовская отмечает, что по итогам 2015 года в Украине врачи-офтальмологи оказали медицинскую помощь почти 3,5 млн больных с заболеваниями глаз. У трети из них заболевание было зарегистрировано впервые. В Украине офтальмологическую помощь оказывают более 3000 врачей-офтальмологов, из них каждый второй специалист с высшей категорией, и более 30 % - с первой. В 2015 году на базе офтальмологических стационаров было проведено более 134 тысячи операции и более 30 тысячи – в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Основные причины инвалидности по зрению в Украине аналогичны зафиксированным в Европейском регионе и большинстве развитых стран мира. В Украине среди первичных инвалидов каждый пятый потерял зрение в результате глаукомы. Около трети слепых и слабовидящих - среди инвалидов с патологией сетчатки. Инвалидность по зрению является не только медицинской, но и значимой социально-экономической проблемой государства. С целью предупреждения возникновения, развития офтальмологических заболеваний и связанной с ними инвалидностью значительное внимание уделяется профилактической составляющей.

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В 2013 году Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила «План действий для обеспечения всеобщего доступа к здоровью глаз на 2014-2019 гг.» призванный уменьшить на 25 % к 2019 году масштабы нарушений зрения, которые можно предотвратить. Он должен стать и для Украины дорожной картой в борьбе с болезнями глаз.