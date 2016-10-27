Детей с задержкой психического развития переведут в обычные школы

Соответствующее постановление было утверждено вчера, 26 октября, на заседании Кабинета Министров Украины.

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В рамках этого постановления предполагается, что уже к 2022 году все украинские дети, которые учатся в специальных школах (школах-интернатах) для детей с задержкой психического развития, постепенно перейдут на обучение в общеобразовательные учебные заведения.

Это поможет обеспечить равный доступ к качественному образованию детям с особыми образовательными потребностями, способствовать их успешному обучению, развитию и социализации. Кроме того, они получат возможность получать образование, проживая в семье.

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Перед тем, как перейти на обучение в общеобразовательные учреждения, эти дети будут учиться в специальных подготовительных классах, а уже потом перейдут в специальные и инклюзивные классы общеобразовательных учебных заведений, где будут развиваться рядом с обычными детьми.

Организация их обучения в ОУЗ будет построена на основе личностно ориентированных методов обучения, с учетом индивидуальных особенностей учебно-познавательной деятельности таких детей.

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Мировой опыт свидетельствует, что такие мероприятия не только способствуют формированию толерантного и открытого общества, но и лучшему обучению детей с особыми образовательными потребностями.

В сочетании с коррекционно-развивающей работой и обязательным созданием подготовительного класса, это даст возможность обеспечить этим детям достаточное количество учебных часов для полноценного усвоения учебного материала.