Госсекретарем Министерства здравоохранения избрали Шолойко

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии вчера.

Читайте такжеПоявятся ли Украине госпитальные округи: Минздрав снова перенес дату внедренияНа данный момент Шолойко является заместителем директора по регистрации фармаконадзора государственного предприятия "Государственный экспертный центр".

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Также конкурсная комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если Шолойко откажется от должности либо произойдет форс-мажор, но другие кандидаты не набрали минимально необходимое количество баллов.

Сама Шолойко набрала всего 11,74 балла из 20 возможных, в связи с чем комиссия намерена рекомендовать Кабинету Министров назначить ее госсекретарем с испытательным сроком.

Ранее Кабинет Министров объявил конкурсы на госсекретарей 18 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 замгоссекретарей. До назначения госсекретарей, их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года. В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.