Правительство объявило конкурс на должность госсекретаря Минздрава

Как сообщили УНИАН в Департаменте кадрового обеспечения Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение № 809-р и № 808-р принято 9 ноября.

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Так, объявлен конкурс на занятие вакантных должностей государственного секретаря Кабинета министров Украины, его первого заместителя и четырех заместителей.

В соответствии с распоряжением, должностной оклад госсекретаря Кабмина составит 13 тыс. 267 грн. Кроме того, предусмотрена надбавка к должностному окладу за ранг и другие надбавки, доплаты и премии - в соответствии с законодательством. Должностной оклад его первого заместителя определен в размере 12 тыс. 320 грн, а также надбавка к должностному окладу за ранг и другие надбавки, доплаты и премии.

Кроме того, объявлен конкурс на вакантные должности государственных секретарей Министерства иностранных дел Украины; Министерства молодежи и спорта Украины; Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины; Министерства образования и науки Украины; Министерства здравоохранения Украины; Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Министерства социальной политики Украины; Министерство юстиции Украины и Министерства обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее, 11 октября, Кабинет министров объявил конкурс на занятие вакантных должностей госсекретарей Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства внутренних дел, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства экономического развития и торговли, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства инфраструктуры, Министерства информационной политики и Министерства культуры.