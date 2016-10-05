Минздрав: 60% бюджета на здравоохранение – это зарплаты для медиков

60% бюджета на здравоохранение – это зарплаты, которые составляют порядка 1,5-2 тысячи у каждого врача.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк в ходе общественного обсуждения проекта госбюджета на 2017 год в части финансирования медицины.

Он отметил, что дополнительные средства в госбюджете на реформу здравоохранения не предусмотрены, но суть в том, что бюджет должен стать стимулом для необходимых преобразований в сфере здравоохранения, чтобы имеющиеся средства использовались рационально – на конкретные услуги для конкретного пациента.

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«Простая математика говорит о том, что 60% бюджета на здравоохранение – это зарплаты, которые составляют порядка 1,5-2 тысячи у каждого врача. Без структурного изменения подхода бюджет всегда будет выполнять функцию поддержи даже не штанов, а фигового листочка в системе здравоохранения», - сказал Ковтонюк.

Он отметил, что Минздрав поддерживает предложение Минфина оказывать финансовую поддержку именно тем территориальным общинам, которые будут реформировать подотчетные медицинские учреждения. «Мы должны создать такой механизм, чтобы те регионы, которые идут быстрее других, имели больше, чтобы наш бюджет подгонял реформу, а не консервировал существующее положение», - добавил Ковтонюк.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 сентября приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% ВВП, доходами - 706,269 млрд грн, расходами – 775,265 млрд грн.

Проект предполагает увеличение расходов на здравоохранение на 3,4 млрд грн, или на 6%, при этом для более эффективного управления имуществом медицинских учреждений коммунальной формы собственности со следующего года оплата их расходов на коммунальные услуги передается местным бюджетам.