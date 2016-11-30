Государство выделит 210 грн на одного человека для получения первичной медпомощи

Согласно концепции реформирования сферы здравоохранения, в следующем году государство выделит 210 грн на одного человека для получения первичной медицинской помощи.

Читайте такжеКабмин утвердил концепцию реформирования сферы здравоохраненияКак передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил на брифинге после заседания правительства, на котором была утверждена концепция реформирования сферы здравоохранения.

По его словам, суть принятой концепции заключается в том, что не государство будет решать, а сам человек, где ему лечиться.

Читайте такжеФАПы в селах закрывать не будут - глава Минздрава"Вам не придется ходить с деньгами к врачу - это очень важный принцип нашей реформы. Средства пойдут из бюджета. Но сегодня они идут очень странным способом просто на расписанные, на разграфленные по территории больницы на территориальной основе.

Больницы пойдут за вами. Когда вы придете к врачу, он предложит вам приписаться к нему, заключить с ним соглашение, вы будете у него лечиться. Когда вы это сделаете, вы получите свой уникальный номер, система вас увидит, за вас заплатит установленный тариф, который, по нашим расчетам, в среднем на следующий год будет составлять 210 грн в год на человека. Потому что мы на первичной помощи будем платить за человека", - сказал Ковтонюк.

Читайте такжеПеречень лекарств, которые подешевеют, будет сформирован до нового годаПо словам заместителя министра, украинцы уже в 2017 году смогут свободно выбирать себе врача на уровне первичной медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил концепцию реформирования сферы здравоохранения и ряд нормативных актов для ее реализации. Концепцией предусмотрено поэтапное внедрение страховой медицины.