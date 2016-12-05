Киевлян предупреджают от возможной эпидемии гриппа

На 48-ой неделе эпидемического сезона (с 28 ноября по 04 декабря) уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 4%. Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

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По его информации, повышение уровня заболеваемости наблюдается среди всех возрастных категорий населения, но больше всего – среди школьников. В течение недели заболело 7152 детей школьного возраста, что составляет 29,3% от общего количества заболевших.

«Общее количество заболевших – 24 440 человек, из них 17 000 – детей. Впрочем, госпитализированы из них только 123 человека до 17 лет. Однако речи об объявлении карантина пока не идет, поскольку уровень заболевших в учебных заведениях составляет меньше необходимого показателя. По прогнозу специалистов, возможно в январе следующего года возникнет необходимость введения карантина, однако город готов к развитию любых событий и держит эту ситуацию на постоянном контроле. Более того, городской голова подписал распоряжение об организации профилактических мер для защиты киевлян от заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные инфекции», – сообщил Бондаренко.

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Эти меры будут способствовать недопущению ухудшения эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в Киеве, в том числе в дошкольных, учебно-воспитательных, общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, а также учреждениях, предприятиях и организациях, независимо от форм собственности и подчинения, в других организованных коллективах.