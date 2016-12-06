Гройсман представил нового руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь

Кабинет министров Украины планирует в январе 2017 года подвести первые итоги реформы ценообразования на рынке лекарств в Украине, отметить сегменты, где цены действительно снизились, а где имеются злоупотребления, требующие вмешательства и наказания виновных. Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя нового руководителя Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками Наталью Гудзь.

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«Задача - референтное ценообразование, реимбурсация, регистрация лекарств и поддержка отечественного производителя. Это базовые задачи, и результат должен быть четким, чтобы его можно было ощутить. С 1 января должно произойти снижение цен на лекарственные препараты, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - У меня два требования - справедливая цена на лекарства, которая должна быть ниже сегодняшней, и качество. Все, точка».

Гройман напомнил, что в помощь добросовестным участникам рынка и Регулятору правительство и парламент приняли несколько решений, включая закон о дерегуляции фармацевтического рынка, упрощающий процесс регистрации лекарств.

«Решение озвучены, кто не будет их выполнять, будет саботировать - у нас есть все инструменты и рычаги влияния, чтобы поставить на место, - подчеркнул глава правительства. - Украинцы не должны переплачивать 30-40-50-100% за те лекарства, которые в соседних странах стоят дешевле».

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Кабмин в рамках старта реформы здравоохранения и сферы оборота лекарственных средств принял решения о введении референтных цен на лекарства, предусматривающих ограничение максимальной розничной цены лекарств с учетом анализа цен в соседних государствах, а также о начале программы реимбурсации (компенсации стоимости) лекарственных средств людям, больным гипертонией, диабетом и астмой. В проекте госбюджета на 2017 год на программу реимбурсации выделено 500 млн грн, на закупки лекарств - 5,9 млрд грн.

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Также в проекте бюджета предусмотрено 150 млн грн на стимулирование создания центров сердечно-сосудистой хирургии на всей территории Украины. В частности, речь идет о необходимости приобретения ангиографического оборудования, которое позволяет проверять сосуды сердца, своевременно диагностировать и лечить тяжелые болезни сердца.