Правительство утвердило лицензионные условия для участников фармрынка

30 ноября Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)», разработанную во исполнение части второй статьи 9 Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности».

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Принятие Лицензионных условий позволяет определить единые требования к субъектам рынка лекарственных средств и создаст условия для обеспечения защиты законных интересов граждан в части получения ими лекарственных средств надлежащего качества.

Указанным нормативно-правовым актом устанавливаются: исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие субъекта хозяйствования требованиям лицензионных условий; формы сведений о местах осуществления хозяйственной деятельности; формы заявлений, представляемых соискателем лицензии или лицензиатом в орган лицензирования; квалификационные, организационные и специальные требования к деятельности лицензиатов; технологические требования к материально-технической базы, необходимой для осуществления соответствующей деятельности; требования относительно обеспечения качества лекарственных средств.

После официального обнародования постановления его текст будет опубликован на сайте Гослекслужбы.