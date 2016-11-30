Гослекслужбу возглавила Наталья Гудзь
Кабинет министров назначил Наталью Гудзь главой Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужбы).
Такое решение было принято на заседании правительства сегодня, 30 ноября.
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Гудзь была назначена на должность по результатам конкурса с испытательным сроком 2 месяца.
Среди заданий, которые Кабмин установил ей на испытательный срок: подготовка проекта постановления "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; подготовка проекта приказа Минздрава об утверждении унифицированных актов проверок лицензионных условий в сферах производства и торговли лекарствами; разработка Порядка ведения Реестра лиц, ответственных за введение в оборот медпрепаратов и другие.
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Наталья Гудзь Родилась в Тернополе в 1960 году. Имеет два высших образования – в областях химии и менеджмента, кандидат химических наук.
На госслужбе Наталья Гудзь с 2004 года, имеет 5 ранг госслужащего.
Работу в Минздраве начинала в отделе по контролю качества лекарственных средств и в основном работала по этому профилю.
На момент назначения Гудзь возглавляла Гослекслужбу в г. Киеве.