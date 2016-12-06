Около 260 раненых украинских военных прошли лечение за рубежом

257 раненых украинских военных прошли курсы лечения за рубежом.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом президент Петр Порошенко заявил во время посещения военнослужащих в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь».

Глава государства поблагодарил посла Японии Суми Шигеки, который передал министру обороны Степану Полтораку сертификат на новый видеоэндоскопический комплекс, и Офис проектной поддержки ООН за помощь – в рамках программы было также предоставлено оборудование госпиталям в Виннице, Харькове, Львове, Одессе.

«Думаю, что это сотрудничество является символичным. Очень важно было услышать, что это очередное продолжение, что это касается не только Киева, но и многих других городов, где украинские воины получают лечение. Также очень важно, что мы имели возможность направить на лечение за границу 278 военнослужащих, 257 из которых уже вернулись, получив необходимую помощь, позволившую им вернуться к нормальной жизни или в ряды ВСУ», - добавил глава государства.

Также в отделении неотложной хирургии он пообщался с бойцами, которые получили ранения в зоне АТО, поздравил их с праздником и вручил памятные подарки.

Большинство раненых военных рассказали, что планируют продолжить службу в рядах ВСУ. Президент подчеркнул, что опыт, который получили военные в боевых действиях, чрезвычайно полезен армии и их побратимам, которые сейчас защищают Украину.

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После этого глава государства посетил клинику лучевой диагностики, где начальник отделения компьютерной томографии и магнитно-резонансной диагностики Светлана Колесник ознакомила его с работой нового кабинета компьютерной томографии. По ее словам, новый томограф позволит осуществлять быстрое обследование пострадавших с различными степенями ранений.

Президент отметил, что госпиталь существенно модернизирован, и лечение в нем прошли более 13 тысяч военных.