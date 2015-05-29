Медицинские службы Минобороны создают новый вид аптечек для бойцов по стандартам НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Медицинские службы Министерства обороны и врачи создают новый тип аптечек для бойцов, которые идут на задание на несколько дней и оторванные от воинских частей и базовых пунктов. Эта аптечка предусматривает наличие препаратов для оперативного решения различных проблем", - сказал он.

Лысенко отметил, что новая аптечка будет соответствовать всем стандартам НАТО, и будет стоить около 1 тыс. грн.

Спикер также отметил, что врачи медицинской службы Национальной гвардии приняли участие в тренинге-семинаре по оказанию первой медицинской помощи в зоне ведения боевых действий по стандартам НАТО. Особое внимание в программе курса уделено проблемам оказания первой медицинской помощи в секторе обстрела и временных укрытиях. В ходе занятия была смоделирована атака на блокпост, во время которой один из гвардейцев был ранен.