В Украине за полгода от ВИЧ-инфекции умерли 2 370 человек, из них 29 - дети

Об этом УНИАН сообщили в Украинском центре контроля за социально опасными болезнями Министерства здравоохранения Украины.

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Об этом УНИАН сообщили в Украинском центре контроля за социально опасными болезнями Министерства здравоохранения Украины.

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции составил 306,8 на 100 тыс. населения и на 5,6% был выше интенсивного показателя за соответствующий период прошлого года. Показатель распространенности СПИДа составил 85,8 на 100 тыс. населения и вырос против показателя соответствующего периода прошлого года на 16,2%.

В течение первого полугодия 2016 года зарегистрировано 4 030 новых случаев СПИДа по сравнению с 3 992 случаями за соответствующий период прошлого года. Уровень заболеваемости СПИДом в стране вырос на 1,3% и составил 9,4 на 100 тыс. населения против соответствующего показателя за 6 месяцев 2015 года. За 6 месяцев вследствие ВИЧ-инфекцией и СПИДа умерли 2 370 человек, из них 29 составляют дети в возрасте до 14 лет.

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Официальные данные о лицах с состояниями и болезнями, обусловленными ВИЧ, по Украине не содержат статистические данные с временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь с 2014 года и части территории проведения антитеррористической операции с 2015 года.