В Украине продолжают расти показатели распространенности ВИЧ-инфекции - Минздрав

В Украине растут показатели распространенности ВИЧ-инфекции.

Читайте такжеБолее 123 тысячи подростков находятся в группе риска относительно заражения ВИЧ-инфекцией - эксперт

Об этом сообщили в Украинском центре контроля за социально опасными болезнями Министерства здравоохранения Украины.

Как отметили в ведомстве, в условиях трансформации всех сфер жизнедеятельности, экономического кризиса и военного конфликта на востоке страны, ВИЧ-инфекция в Украине продолжает распространяться.

За первое полугодие текущего года в Украине наблюдается рост количества зарегистрированных ВИЧ-инфицированных граждан - взято на учет 7610 ВИЧ-инфицированных, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (7453 человека).

Отмечается, что уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в стране вырос на 2,5% и составил 17,8 на 100 тыс. населения против 17,4 за соответствующий период 2015 года. Превышают средний показатель по стране уровни заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Черкасской областях и Киеве.

Читайте такжеУтвержден клинический протокол по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

В целом, за период 1987-2016 годов среди граждан Украины зарегистрировано 287 тысяч 968 ВИЧ-инфицированных, в том числе 88 тысяч 075 случаев заболевания СПИДом и 39 тысяч 885 случаев смерти от заболеваний, обусловленных СПИДом.

Самые высокие уровни распространенности ВИЧ-инфекции регистрировались в Одесской (851,9 на 100 тыс. населения), Днепропетровской (787,8) и Николаевской (699,7) областях.

Специалисты отмечают, что самая высокая распространенность ВИЧ-инфекции вполне закономерно установлена среди таких контингентов лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию: лица, имевшие половые контакты с ВИЧ-инфицированными; лица, которые находились в местах лишения свободы; лица, обследованные анонимно, а также лица с рискованным половым поведением. Высокая распространенность ВИЧ выявлена при обследовании на ВИЧ иностранцев и лиц без гражданства.

«В структуре путей передачи ВИЧ-инфекции среди лиц с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции продолжает расти доля лиц с половым (гомо- и гетеросексуальным) путем инфицирования ВИЧ», - отметили в ведомстве.

Так, за 6 месяцев 2016 года этот показатель достиг 59,8% против 59,2% за соответствующий период прошлого года. В свою очередь, и доля лиц с инфекцией ВИЧ вследствие введения наркотических веществ инъекционным путем, выросла и составила 22,2% против 20,1% в прошлом году.

Читайте такжеВ ЮАР стартовало исследование по вакцинации против ВИЧ-инфекции

По данным Минздрава, превышен средний показатель заболеваемости СПИДом в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях.

В министерстве отметили, что официальные данные о лицах с состояниями и болезнями, обусловленными ВИЧ, по Украине не содержат статистические данные по временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь с 2014 года и части территории проведения антитеррористической операции с 2015 года.