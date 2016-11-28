За медпомощью с симптомами отравления обратились уже 129 участников фестиваля

В результате вспышки острой кишечной инфекции по состоянию на 28 ноября к медикам с симптомами отравления обратились уже 129 человек - участников фестиваля «Перлина Каменца», которые проживали в гостинично-туристических комплексах «Ксения» в г. Каменец-Подольский и с. Врублевка Каменец-Подольского района. Фестиваль проходил 19-21 ноября 2016 г. в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области.

Читайте такжеМедики зарегистрировали симптомы отравления уже у 127 участников фестиваляКак сообщили УНИАН в пресс-службе Госпродпотребслужбы, согласно оперативной информации, среди пострадавших 110 детей и 19 взрослых.

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области из г. Каменец-Подольский все коллективы разъехались по месту жительства.

На сегодняшний день после возвращения домой 63 человека продолжают лечение в стационарных отделениях Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областей и г. Киева.

По информации ГУ «Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины», по результатам лабораторных исследований в гостинично-туристическом комплексе г. Каменец-Подольский в образцах пищевых продуктов, в смывах на пищеблоке, номерах для проживания, а также в номерах в комплексе с. Врублевка выделен возбудитель Shigella Sonnei.

Читайте такжеЗа медпомощью с симптомами отравления обратилось 109 участников фестиваля в Хмельницкой областиПо результатам лабораторных исследований клинического материала у 8-ми пострадавших детей и у 2-х взрослых выделен идентичный возбудитель - в Одесской области, Николаевской и Черкасской областях. Лабораторные исследования продолжаются.

По информации Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области, по факту возникновения вспышки материалы направлены в правоохранительные органы и в суд.

Читайте такжеЗа медпомощью с симптомами отравления обратились уже 70 участников фестиваля в Хмельницкой областиКак сообщал УНИАН, по состоянию на 22 ноября было выявлено 56 человек с симптомами пищевого отравления, которые 19-21 ноября участвовали во Всеукраинском фестивале-конкурсе «Перлина Каменца» и проживали в гостиничных комплексах «Ксения» в г. Каменце-Подольском Хмельницкой области и комплексе с аналогичным названием в с. Врублевка Каменец-Подольского района, имеющих одного владельца.

По состоянию на 25 ноября за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились уже 127 человек (109 детей и 18 взрослых).

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В целом в фестивале "Перлина Каменца» принимали участие 1 тысяча человек.