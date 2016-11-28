Кабмин планирует уже в среду утвердить концепцию реформы здравоохранения
10:08, 28 ноября 2016Страна
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе своего традиционного обращения в Facebook
Кабмин планирует на заседании в среду рассмотреть концепцию реформы здравоохранения / УНИАН
Кабинет министров Украины планирует на своем заседании в среду, 30 ноября, рассмотреть концепцию реформы системы здравоохранения в Украине, прошедшую обсуждение на экспертном уровне.
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе своего традиционного обращения в Facebook.
«Мы планируем утвердить концепцию системы охраны здоровья. Это начало реформы охраны здоровья», - сказал Гройсман.
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