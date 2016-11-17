Гройсман назвал состояние здравоохранения в Украине "абсолютно ужасным"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время стратегического межведомственного форума «Реформа медицины: финансирование, управление, первичная медицинская помощь».

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"Думаю, что я не открою секрет, если скажу о том, что состояние нынешнего здравоохранения абсолютно ужасно, он не устраивает ни тех, кто работает в системе, ни тех, кто обращается за медицинской помощью", - сказал Гройсман.

По его словам, необходимы решения по изменению системы здравоохранения, чтобы "она адекватно реагировала на те вызовы, которые есть в нашем обществе".

"Для правительства, для меня лично изменение системы здравоохранения является одним из самых важных приоритетов", - подчеркнул премьер.

Гройсман также заявил, что здоровье и жизнь украинцев является приоритетом.

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"К большому сожалению, на 5, на 7 лет украинцы живут меньше, чем наши ближайшие соседи в Европейском Союзе", - добавил он.

Гройсман напомнил о шагах правительства для улучшения системы, в частности, введении с 2017 года референтных цен на лекарства и о том, что в проекте бюджета на следующий год увеличены на 2 млрд грн расходы закупку лекарств.

Глава правительства также вновь подчеркнул необходимость введения страховой медицины.