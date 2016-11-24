В Украине стартовала социальная акция "Не верь словам - сделай тест на ВИЧ"

В Украине стартовала масштабная социальная акция "Не верь словам – сделай тест на ВИЧ".

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Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, в рамках акции состоится бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С и сифилис.

"Первичная профилактика - основа развитой системы общественного здоровья. Наша совместная информационная кампания «Не дай СПИДу шанс» является уникальным примером того, как нужно реализовывать профилактические программы, направленные на сохранение здоровья всего населения. Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку программ в Украине и готовы продолжать наше сотрудничество. Минздрав вместе с правительством проходит процесс реформирования. До сих пор 99% нашего внимания, финансирования было направлено на лечение болезни. Вместо того, чтобы остановиться на теме профилактики. в Украине зафиксировано 292 тысячи случаев заболевания ВИЧ, из них 132 тысячи человек - под наблюдением и получают лечение за счет государства и Глобального фонда", - сказала Супрун.

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Она подчеркнула, что в Украине более миллиона человек инфицированы гепатитом С. "Это в 5 раз больше, чем пациентов ВИЧ. Из-за боевых действий на востоке также большая проблема инфицирования гепатитами и ВИЧ среди военнослужащих. Мы сейчас работаем совместно с Минобороны, чтобы обеспечить тестирование всех военнослужащих в АТО и демобилизованных", - подчеркнула Супрун.

Советник Посольства Германии в Украине по вопросам экономического сотрудничества и развития Даниэла Бергельт подчеркнула, что ФРГ поддерживает программы по профилактике ВИЧ в Украине, реализуемые Немецким бюро международного сотрудничества (GIZ) в рамках проекта «Консультирование по ВИЧ/СПИДу и поддержка институтов».

"Кампания «Не дай СПИДу шанс» - это важный компонент развитой системы общественного здоровья в Украине», - сказала Бергельт.

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По словам заместителя директора GIZ в Украине, руководителя проекта «Консультирование по ВИЧ/СПИДу и поддержка институтов» Николаса Хемпеля, Всемирный день борьбы со СПИДом - это возможность показать наше единство и сотрудничество в борьбе с ВИЧ/СПИД.

"Основываясь на немецком опыте, мы продолжаем поддерживать деятельность Министерства здравоохранения Украины, направленную на популяризацию ответственного поведения (пользование презервативами и тестирование на ВИЧ). Наша совместная акция напоминает о важности регулярного тестирования на ВИЧ для того, чтобы знать свой статус. Мы надеемся, что благодаря таким мерам больше людей начнут ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких", - подчеркнул Хемпель.

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В свою очередь директор ЮНЭЙДС в Украине Яцек Тишко отметил, что задачей международных организаций является преодоление СПИДа к 2030 году. "Мы можем это сделать, только объединяя наши усилия. Кампания «Верю - не верю» является историей успешного сотрудничества правительства Украины и международных организаций в ускорении усилий для преодоления СПИДа. Необходимо повышать осведомленность людей и поощрять их пройти тест на ВИЧ», - сказал Тишко.

Участники конференции также отметили, что, по оценкам ВОЗ и ЮНЭЙДС, Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Тестирование на наличие ВИЧ-инфекции пройдет 26 ноября 2016 года в десяти гипермаркетах Aшан по всей Украине (привлеченные города - Киев, Кривой Рог, Запорожье, Одесса и Львов). С 12.00 до 18.00 будет проводиться бесплатное добровольное и анонимное консультирование и тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С и сифилис для всех желающих. Тестирование пройдет под лозунгом кампании «Верю - не верю» - «Не верь словам - сделай тест на ВИЧ».

«Верю - не верю» - пятая волна всеукраинской информационной кампании «Не дай СПИДу шанс», направленная на пропаганду ответственного поведения (пользование презервативами и тестирование на ВИЧ). Эта кампания объединила усилия правительства Украины и международных организаций - Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и компании Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, действующий по поручению правительства Германии.