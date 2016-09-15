В Украине стартовала инновационная кампания профилактики ВИЧ "Верю — Не верю"

В Украине стартовала инновационная кампания по профилактике ВИЧ “Верю — Не верю”.

Презентация кампании состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН с участием и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, регионального директора Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) в странах Восточной Европы и Центральной Азии Виней Салдана, посла доброй воли ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии, певицы Веры Брежневой, которая стала лицом кампании, а также руководителя проекта "Консультирование по ВИЧ/СПИДУ и поддержка институций" Николаса Гемпеля.

«Верю – не верю» является продолжением всеукраинской информационной кампании “Не дай СПИДу шанс”.

В рамках кампании каждый желающий может пройти онлайн-тест, чтобы проверить собственные риски, связанные со случайными знакомствами.

Мероприятие проходит в два этапа: первый — размещение информационных материалов (билбордов и сити-лайтов), которые побуждают подумать о безопасности сексуальных отношений; следующий — размещение наружной рекламы с ключевыми правилами ответственного поведения в отношении личной профилактики ВИЧ (тестирование на ВИЧ-инфекцию и пользование презервативами).

Также продолжается разработка новой интерактивной электронной платформы, с которой можно будет узнать основные факты о ВИЧ-инфекции и СПИДе.

Супрун отметила, что украинские власти благодарны международным партнерам за сотрудничество в вопросе эффективного противодействия распространению эпидемии ВИЧ в Украине и за воплощение изменений в системе здравоохранения.

Как сообщил Салдана, согласно докладу ЮНЭЙДС, «количество взрослых, которые ежегодно инфицируются ВИЧ в мире за последние 5 лет, составляет 1,9 млн человек, количество новых случаев передачи ВИЧ-инфекции возрастает в некоторых регионах, в том числе в регионах Восточной Европы и Центральной Азии».

Читайте такжеСреди мобилизованных военных выявлено много больных СПИДом, ТБ и гепатитом С«Если мы хотим преодолеть эпидемию СПИДа к 2030 году, как было согласовано со странами - членами ООН на Генеральной ассамблее в июне этого года, мы должны использовать все возможные методы и инновационные подходы, чтобы обратить внимание людей и предотвратить новые случаи инфицирования ВИЧ», - отметил Салдана.

Кампания, которая стартовала в Украине, призывает каждого гражданина взять ответственность за собственное здоровье и верить реальным фактам.

Как отметила Брежнева, организаторы кампании в очередной раз хотят напомнить людям «о простых, но очень важных вещах: не верить словам, а верить только достоверным фактам о ВИЧ-инфекции, не бояться открыто говорить с партнером о собственной безопасности, быть ответственным за свое здоровье и регулярно проходить тестирование на ВИЧ».

Стоит также отметить, что кампания объединила усилия украинского правительства и международных организаций - ЮНЭЙДС и компании Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, которая действует по поручению правительства Германии.

Читайте такжеВ Украине будет введен новый клинический протокол лечения ВИЧ/СПИДа"Мы рады презентовать вторую волну кампании, которая является успешным примером применения информационных технологий в реализации профилактических программ. Мы приветствуем сотрудничество с нашими партнерами и поддержим Украину во внедрении нашей информационной кампании, ведь только благодаря объединенным усилиям представителей всех сфер мы сможем достигнуть значительных результатов", - подчеркнул Гемпель, руководитель проекта "Консультирование по ВИЧ/СПИДУ и поддержка институций", который реализует GIZ в Украине.