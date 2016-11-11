С начала года на пожарах в Украине погибло более 1300 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что осенью со снижением температурных показателей значительно увеличивается количество пожаров в жилом секторе, что приводит не только к значительным материальным убыткам, но и, что самое главное - к травмированию и гибели людей.

«Так, с начала года в Украине возникло 67 тыс. 173 пожара, из которых 23 тыс. 554 - в жилом секторе. Количество погибших на пожарах уже достигло 1 тыс. 304 человека, а пострадавших - 1 тыс. 19», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обычно причиной возникновения пожаров в помещениях является пренебрежение гражданами элементарными правилами пожарной и, в первую очередь, собственной безопасностью.

«Курение в постели, перегрузки или неисправности электросети часто приводят к пожарам в быту. Кроме того, часто для обогрева собственных домов люди используют самодельные или несертифицированные электрообогреватели, а также нарушают правила эксплуатации печного отопления», - добавили в ГСЧС.