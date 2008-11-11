Государственная служба лекарственных средств прекращает прием документов на выдачу лицензий

Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения прекращает прием заявлений и документов к ним относительно выдачи лицензий и соответствующих копий лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами в связи с размещением на сайте Кабмина постановления КМУ от 17.10.2008 г. № 955.

Как сообщает УНИАН председатель ликвидационной комиссии, заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств Владимир КАРАСИК, документы, которые были поданы в Государственную службу 04.11.2008 г., 05.11.2008 г., 06.11.2008 г. и в отношении которых не приняты решения о выдаче лицензий и копий лицензий, Государственной службой рассматриваться не будут.

Указанные документы субъекты ведения хозяйства могут получить в к. № 10.