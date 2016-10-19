Штаб Ахметова выдал более 700 тысяч продуктовых наборов детям, проживающим на Донбассе

За это время (по состоянию на 19 октября 2016 г.) Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 732 тысячи 943 детских продуктовых набора. Помощь предназначена семьям с детьми в возрасте от рождения до 35 месяцев.

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«Два года назад решением Рината Ахметова была создана отдельная программа помощи продуктовыми наборами семьям с маленькими детьми. Максимально помогать самым нуждающимся и незащищенным, в первую очередь детям, ‒ такова философия Учредителя Гуманитарного штаба. Дети больше всех страдают от войны. За этой цифрой - 700 тысяч выданных детских наборов – огромное количество малышей, которые нуждаются в помощи», ‒ рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Ахметова.

Ежемесячно детские продуктовые наборы от Штаба получают около 30 тысяч семей с малышами по обе стороны линии соприкосновения. 85% из них – жители неподконтрольных территорий.

С начала 2016 года «мобильные» бригады волонтеров выдают детские продуктовые наборы не только жителям зоны АТО, а и переселенцам на мирной территории Донецкой области, и в «серой» зоне.

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«В отдаленных поселках и селах помощь очень востребована, особенно на линии огня. Чем меньше населенный пункт и сильнее он пострадал от войны, тем больше нужда семей. Страшно видеть, как голодают дети», ‒ подчеркивает Наталья Барышпольская.

Гуманитарный штаб постоянно работает над совершенствованием оказания помощи. За время действия программы «Поможем детям» неоднократно обновлялись составы детских продуктовых наборов. Год назад Штаб поддержал инициативу ЮНИСЕФ и ВОЗ по популяризации грудного вскармливания. Штаб Рината Ахметова оказывает не только гуманитарную помощь продуктами, но и информационную поддержку кормящим матерям.