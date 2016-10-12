10 миллионов наборов выживания от Штаба Ахметова получили жители Донбасса

За два года работы помощь от Штаба получили мирные жители более 500 городов и сел Донецкой и Луганской областей, сказала Римма Филь координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

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«На сегодняшний день Штаб Рината Ахметова выдал 10 миллионов наборов выживания мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Это помощь для самых незащищенных категорий жителей: 70% получателей помощи – пенсионеры, 6% - инвалиды. Также продукты от Штаба получают многодетные семьи, родители-одиночки, дети-сироты, дети возрастом до 3-х лет. Эти люди – наиболее пострадавшие от войны. Для них и их семей продуктовые наборы не просто благотворительная помощь, а средство выживания», – отметила Римма Филь.

По ее словам, чтобы сформировать и выдать такое количество наборов Штаб доставил в логистические центры в Донецке и Мариуполе 115 тыс. тонн продуктов.

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"Для перевозки такого объема гуманитарного груза было отправлено 256 автоколонн из 5 771 фуры. Всего помощь от Штаба Рината Ахметова получили мирные жители более 500 городов и сел Донецкой и Луганской областей, в которых расположены стационарные пункты выдачи и где побывали бригады мобильной выдачи. Ежемесячно Штаб выдает порядка 400 тысяч продуктовых наборов. Помощь Рината Ахметова жизненно важна для людей. Особенно для жителей глубинки и сел вдоль линии огня. В этом нам помогают мобильные бригады, доставляющие помощь. Они выдали более 218 тысяч наборов жителям 425 населенных пунктов Донбасса», – сказала Филь.

Она подчеркнула, что в октябре 2016 года мобильные бригады Штаба Рината Ахметова охватят более 70 населенных пунктов.

"Волонтеры уже доставили продуктовые наборы в Новотроицкое, Кирово, Святогорск. Запланированы выезды в Пески, Опытное, Гнутово, Талаковку, Майорск, Жованку, где до сих пор не прекращаются обстрелы. В октябре Штаб Рината Ахметова уже отправил на Донбасс 6 автоколонн с продуктами. До конца месяца планируется доставить еще 175 тысяч наборов", - сказала Филь.