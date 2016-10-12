За время АТО на Донбассе погибли 68 детей, еще 152 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Устименко во время парламентских слушаний на тему: "Права ребенка в Украине: обеспечение, соблюдение, защита".

"В связи с аннексией Россией Крыма и проведением в отдельных районах Донецкой и Луганской областей антитеррористической операции вопрос социальной защиты детей в условиях вооруженного конфликта, особенно пострадавших от него, является одним из ключевых в работе министерства", - сказал он.

Заместитель министра подчеркнул угрозу безопасности детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Читайте такжеФонд Ахметова продолжает программу по реабилитации детей, раненных на Донбассе "По имеющимся данным, в ходе вооруженного конфликта в (Донецкой и Луганской) областях погибли 68 детей. 152 ребенка получили ранения", - сказал представитель министерства и подчеркнул, что эти страшные данные могут быть неполными.

Кроме того, сообщил Устименко, по итогам I полугодия 2016 года зарегистрировано 1798 детей военнослужащих, которые погибли во время участия в АТО или умерли вследствие полученных там ранений.