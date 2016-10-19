Кабмин одобрил законопроект о противодействии домашнему насилию

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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Первый заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская отметила, что законопроект разработан во исполнение утвержденной указом президента Украины Национальной стратегии в сфере прав человека с целью приведения национального законодательства к международным нормам.

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Она уточнила, что принятие этого законопроекта фактически обеспечит ратификацию со стороны Украины Конвенции Совета Европы "О предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями".