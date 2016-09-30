На оккупированном Донбассе зафиксированы факты торговли людьми и насилия над детьми

Соответствующее заявление МФО «Равные возможности» разместила на странице Facebook народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко», сопредседатель МФО «Равные Возможности» Мария Ионова.

«Мы, члены межфракционного объединения «Равные возможности», глубоко шокированы фактами гендерно-обусловленного насилия и преступлений на оккупированных территориях Донецкой области, совершенными и обнародованными представителями бандформирований и террористических групп, боевиками так называемой интернациональной бригады «Пятнашка» ДНР», – говорится в заявлении МФО.

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«Разоблаченная сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, торговля людьми на оккупированных территориях Донецкой области приравнивает незаконные вооруженные формирования на Донбассе к Исламскому государству, также известному преступлениями с признаками гендерного и сексуального насилия, в том числе и в отношении детей.

Мы вторично, после обращения представителя Украины Владимира Ельченко в июне этого года, обращаемся к Организации Объединенных Наций с призывом включить в сферу своей деятельности проблему сексуального насилия в ходе вооруженного конфликта на Востоке Украины», – говорится в документе.

«Мы призываем Европейский Союз жестко отреагировать на изложенные факты и начать уголовное преследование лиц из числа граждан европейских стран, которые принимают участие в незаконных вооруженных формированиях на оккупированных территориях Украины и причастны к преступлениям против человечества. Также мы обращаемся к специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтах Лейле Зерруге с просьбой назначить расследование фактов использования детей в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемых ЛНР и ДНР и выразить свою позицию в этом вопросе», – говорится в заявлении.

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Также члены МФО «Равные возможности» обратились к министру иностранных дел Украины с просьбой довести обнародованные факты преступлений с гендерно-обусловленным насилием к дипломатическим представительствам иностранных государств в Украине и призвать руководство государств начать уголовное преследование участников незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированных территориях Украины.

Данные о преступлениях также направлены Специальному докладчику ООН по вопросам торговли детьми, детской проституции и детской порнографии.