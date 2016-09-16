Более 70% женщин, из числа внутренних переселенцев, сталкивались с гендерным насилием - исследование

Такие данные исследования сообщила руководитель отдела изучения общественного мнения ГО «Аналитический центр «Социоконсалтинга» Анна Фенчак на пресс-конференции в УНИАН.

Исследование проводилось в 10 проектных регионах Украины в течение марта-июля 2016 года в рамках проекта «Мобилизация внутренне перемещенных женщин против домашнего и гендерно-ориентированного насилия».

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По ее словам, проблема такого насилия является для Украины «крайне актуальной, и это связано с ростом агрессии в обществе, которая сопровождающется оккупацией части территории Украины и проведением на востоке страны военных действий».

«Результаты опроса показывают существенно более низкий уровень всех проявлений психологического и сексуального насилия в принимающих общинах, а также менее распространено физическое преследование и опыт получения телесных повреждений по отношению к перемещенным женщинам», - сказала Фенчак.

Она отметила, что наиболее распространенным видом ГОН остается психологическое насилие, потому что от него страдали 57% женщин до перемещения и 50% - после перемещения. Кроме того, доля опрошенных женщин, которые сталкивались с сексуальным насилием, сократилось с 11% до перемещения до 4 % после перемещения, а физического насилия – соответственно с 15% до 4%.

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По словам Фенчак, поскольку перемещенные женщины не имеют ненадежного укоренения в принимающих общинах и не пользуются поддержкой местных жителей, то возрастает уязвимость женщин к различным проявлениям насилия вне семьи».

Особое беспокойство экспертов вызывают случаи нарушения прав женщин ВПЛ (внутренне перемещенные лица) работодателями или владельцами арендуемого жилья.

Фенчак подчеркнула, что домашнее насилие остается глибокоукорененным явлением в украинском обществе, а гражданами такие ситуации не воспринимаются как экстраординарные. В частности, исследование показало, что возросло физическое насилие мужчин к женщинам с 16% до переезда до 34% после переезда. По его данным, 63% женщин, которые пережили насильственные ситуации, поделились этим с другими лицами, 31% - с подругами и друзьями, 23% - с родителями. Лишь десятая часть пострадавших обращалась в правоохранительные органы и практически столько же респондентов - социальным работникам.

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Руководитель проекта «Мобилизация внутренне перемещенных женщин против домашнего и гендерно-ориентированного насилия» всеукраинской благотворительной организации «Конвиктус Украина» Юлия Царевская сообщила, что в 2017 году будет открыт Центр социально-психологической помощи, где пострадавшие перемещенные женщины смогут проживать вместе с детьми, проходить программу социально-психологической реабилитации. Это будет центр, рассчитанный на проживание 15 женщин с детьми, который должен быть недоступен для их обидчиков. Царевская пояснила, что в центре будут проживать женщины от трех до шести месяцев, и скорее всего он будет расположен недалеко от Киева.

Бывший советник Министерства социальной политики Украины по вопросам ВПЛ, общественная деятельница из Донецка Валерия Вершинина отметила, что существование таких реабилитационных центров является очень важным. При этом она отметила, что «статистика Донецкой области еще задолго до конфликта, к сожалению, была весьма неблагоприятной в отношении ГОН.

«Но и в самом Донецке и крупных городах области существовали центры, которые, к сожалению, в результате военного конфликта либо остались на неподконтрольной Украине территории, либо те, что остались, действуют в дневном формате», сказала советник.

Преподаватель Национального педагогического университета имени Н.Драгоманова, эксперт Дмитрий Гаврилюк заявил, что очень важно, чтобы жертвам насилия предоставлялась помощь и проводилась работа по недопущению таких ситуаций. Он подчеркнул, что необходимо активно привлекать женщин к политическому процессу, общественной жизни.

По его словам, проблему насилия над женщинами можно решать в двух плоскостях - внедрение правовых норм, которые ужесточат ответственность за насилие над женщинами, а вторая - воспитание молодежи в духе толерантности и публичные осуждения этих фактов.