В Украине опять обещают ввести референтные цены на лекарства

По его словам, ситуация с поставкой лекарств была катастрофической, но сегодня она исправляется. Он подчеркнул, что перед правительством стоит задача - не допустить тех проблем, которые были в 2016 году.

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"И поэтому команда Минздрава сейчас над этим вопросом серьезно работает. Но очень важно, что, открыв рынок для качественных лекарств, мы даем возможность присутствия качественных лекарств для украинских граждан, а с другой стороны - наша задача обеспечить справедливое ценообразование на эти лекарства. И в этом месяце мы с вами, правительством, утвердим, возможно, в начале следующего, но я надеюсь, что в этом, настоящее референтное ценообразование, справедливое ценообразование", - сказал Гройсман.

По его словам, это решение приведет к снижению цен на все лекарства в Украине.