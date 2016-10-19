В Украине гриппом и ОРВИ заболели более 156 тысяч человек: 70% из них - дети

По информации Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний за 41 неделю (11-18 октября 2016 года) гриппом и ОРВИ заболели 156 559 человек, из них 70,7 % составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составляет 367,6 на 100 тысяч населения.

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При распределении по возрастной структуре детей, которые заболели гриппом и ОРВИ, превалирует заболеваемость среди возрастных групп 5 – 14 и 0 – 4 лет.

В структуре выявленных респираторных вирусов методом иммунофлюоресцентной микроскопии в большинстве доминируют вирусы парагриппа.

На 41 неделе 2016 г. во всех регионах Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги и находятся в пределах от -7,6 % в Житомирской к -65,3 % в Ивано-Франковской областях.