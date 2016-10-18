Фонд Ахметова запустил обновленный портал "Сиротству – нет!"

Сегодня, 18 октября, начал работу обновленный всеукраинский портал национального усыновления «Сиротству – нет!» Фонда Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда. Ресурсwww.sirotstvy.net стал удобнее для пользователей и содержит больше полезной информации об усыновлении во всех регионах страны.

«Портал «Сиротству – нет!» работает с 9 декабря 2009 года. За это время более 8 тысяч детей нашли родителей. Надеемся, что обновленный портал «Сиротству – нет!» станет более удобным, ярким и информативным для наших пользователей. А главное – с его помощью еще больше детей найдут свои новые семьи», - рассказала Евгения Рзаева, руководитель программы «Сиротству – нет!».

На обновленном сайте улучшен дизайн. На главной странице размещена карта Украины. Нажав на конкретную область, можно увидеть, сколько детей-сирот из этого региона ждут будущих родителей. Сейчас на портале размещено 9120 детских анкет.

Читайте такжеШтаб Ахметова окажет помощь ребенку, пострадавшему от взрыва на Луганщине Планируется, что сайт будет выступать и в роли советника. Появилась возможность проводить опросы и тестирования пользователей портала. Советы специалистов из разных сфер будут систематизированы в зависимости от отрасли, в которой работает специалист. Также в будущем на портале планируется проведение тематических вебинаров для настоящих и будущих приемных родителей.

Процесс полного переноса информации со старой версии сайта на новый займет около месяца.

Справка. Фонд Рината Ахметова оказывает поддержку детям-сиротам более 8 лет. За это время в рамках проекта «Сиротству – нет!» создано 40 детских домов семейного типа, открыты 2 центра матери и ребенка в Донецке и Киеве, кризисный центр в Днепропетровске, работают 4 центра поддержки семей. 8186 детей – сирот нашли новые семьи. Такой результат стал возможен благодаря сотрудничеству Фонда с Министерством социальной политики Украины и службами по делам детей.