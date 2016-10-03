Фонд Ахметова лидирует в рейтинге благотворителей Украины

В этом году в рейтинге приняли участие 76 благотворительных фондов и организаций. Количество благотворителей значительно выше, чем в предыдущие: в 2015 году участие приняли 57 организаций, в 2013 – 34 фонда.

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Рейтинг формируется на основании годовых расходов фондов и организаций на собственные благотворительные программы, которые задекларированы в годовых налоговых отчетах и добровольно переданы организаторам. Запрос был направлен и в Фонд Рината Ахметова. Но организация, как и в прошлом году, отказалась предоставить информацию. Тем не менее, журналисты издания "Новое Время" провели свое собственное расследование, и по его данным Фонд Ахметова оказался на втором месте рейтинга с суммой благотворительной помощи между 536 и 804 млн. грн. за один год.

Первое место занял Международный благотворительный фонд «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» (украинское подразделение «Глобального фонда борьбы со СПИДом»). Его затраты составили 804 млн грн. На третьем месте – организация «Сеть людей живущих с ВИЧ» – 536 млн грн.

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В своем блоге координатор Штаба Ахметова Риммы Филь не опровергла данную информацию. По ее словам, в результате рейтинга стало очевидно, что Фонд Ахметова – крупнейшая украинская благотворительная организация. Неучастие в рейтингах она пояснила так: «Спросите, почему мы не участвуем в рейтингах? Я отвечу. Гуманитарный штаб Рината Ахметова два года работает, чтобы спасать своих земляков. По обе стороны линии соприкосновения. И не комментирует сумм, потраченных на благотворительность в период с 2014 года».

Стоит отметить, что суммарно все участники рейтинга в 2015 году на благотворительность потратили более 790 млн грн. При этом 59% расходов фондов и организаций направлено на соцзащиту, 15% - на охрану здоровья, еще 8% - на экономическое развитие, остальные средства направлены на помощь армии, спорт и фикультуру, развитие искусства и другое.