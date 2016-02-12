8 тысяч украинских детей нашли новые семьи благодаря порталу "Сиротству - нет!"

«Мы до сих пор помним и вряд ли когда-то забудем первого ребенка, устроенного в семью благодаря проекту. Это был трехлетний мальчик. Его усыновила семья, в которой уже был биологический ребенок. У женщины был пример перед глазами – соседи, в семье которых жил приемный ребенок. Она, когда выходила замуж, сказала мужу, что хотела бы усыновить ребенка и подарить малышу свою заботу и любовь. Муж ее поддержал и через какое-то время они осуществили свое желание», – делится воспоминаниями Дарья Касьянова, руководитель проекта «Сиротству – нет!».

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По итогам 6 лет работы проекта, больше всего усыновлений приходится на Донецкую, Одесскую, Днепропетровскую, Луганскую и Кировоградскую области. Девочки чаще находят новые семьи, чем мальчики. Так было удочерено 4 677 девочек и усыновлено 3 339 мальчиков. Что касается возраста, то детям до 5 лет намного проще обрести новых родителей. Также следует подчеркнуть, что среди пользователей портала «Сиротству – нет!» самой популярной формой устройства ребенка в семью остается именно усыновление (59%). Второе место занимают детские дома семейного типа и приемные семьи (23%). Третье место – опекунство и попечительство (18%).

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«Нельзя не отметить тот факт, что семьи не боятся усыновлять сразу нескольких детей. Дело в том, что в Украине 85% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – это семейные группы, то есть братья и сестры, оставшиеся без родителей. Усыновление нескольких детей – большая ответственность, тем не менее, 2 из 3 случаев усыновления приходится именно на семейные группы. Сейчас в Украине усыновляют и по 3 детей, а в приемные семьи и дома семейного типа принимают на воспитание сразу 5-6-х братьев/сестер»,– рассказывает руководитель проекта.

«8000 усыновленных детей – это большая и хорошая цифра. Но мы не готовы останавливаться на достигнутом. Этого результата мы смогли достичь благодаря слаженной работе наших партнеров в частности Министерства социальной политики, Службы по делам детей, ВГО «Магнолия» и ФК «Шахтер». Наш девиз: «Каждый ребенок должен жить в семье!» и мы стремимся к этому. Сейчас на портале «Сиротству – нет!» размещена 8991 анкета детей, которым нужны родители. И мы надеемся найти семью для каждого из них», – подытожила Дарья Касьянова.

Напомним, проект «Сиротству – нет!» направлен на обеспечение права каждого ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, на воспитание в семье; на оказание поддержки семьям, которые хотят взять в свою семью ребенка; содействие созданию приемных семей и детских домов семейного типа.

На портале www.sirotstvy.net можно ознакомиться с анкетами детей, которым нужны новые семьи; а также получить экспертную консультацию по вопросам усыновления, опекунства и создания детских домов семейного типа.