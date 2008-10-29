В Запорожской области не хватает донорской крови.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге председатель Запорожской областной государственной администрации Александр СТАРУХ.

"Оптимальное количество доноров, необходимое для обеспечения региона продуктами крови, составляет 4-5% от общей численности населения, но на сегодняшний день в Запорожской области участвует в донорском движении только 2,4% жителей", - сообщил А. СТАРУХ.

По его словам, в такой ситуации потребность лечебно-профилактических учреждений в компонентах и препаратах крови удовлетворяется только на 70%, в тромбоцитах - на 50%, в факторах свертывания для больных гемофилией - только на 20%.

При этом в области, сказал губернатор, по-прежнему "сохраняется проблема обеспечения больных с редкими группами крови".

Факт острого дефицита донорской крови подтверждают как медики, так и пациенты запорожских медучреждений, утверждая, что даже в роддомах Запорожья пациенткам рекомендуют либо просить родственников сдавать кровь, либо оплачивать благотворительные взносы на приобретение продуктов крови.