Законопроект о страховой медицине "от Денисовой" приведет к тенизации экономики - Минздрав

«Минздрав обеспокоен возможностью внедрения в Украине такой модели финансирования отрасли. Международный опыт свидетельствует, что сбор средств для здравоохранения путем введения дополнительного налога на заработную плату приведет к росту уровня тенизации экономики, а следовательно, уменьшению доходов государственного, местных бюджетов и в конечном результате к ухудшению услуг для пациентов», - цитирует пресс-служба и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

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Как указывается в сообщении, речь идет о законопроекте №4981 «Об общеобязательном социальном медицинском страховании в Украине», которым предлагается ввести частную страховую модель финансирования медицинской отрасли. В случае его принятия бюджет здравоохранения будет формироваться не государством, а частными страховыми компаниями, которые будут собирать и аккумулировать страховые взносы. Предполагается, что страховые взносы за работающих украинцев будут платить работодатели, а за неработающих – местные администрации.

Ранее Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рассмотрел три законопроекта о введении в Украине страховой медицины: №4981, поданный главой комитета Людмилой Денисовой и другими народными депутатами, №4981-1, поданный депутатом Олегом Мусием, и №4981-2, поданный депутатом Ольгой Богомолец. После рассмотрения комитет рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №4981.

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«Понятно, что работодатели будут от этого не в восторге, но мы не можем в такое трудное время увеличивать отчисления из заработных плат людей. Самозанятые лица (частные предприниматели, люди творческих профессий и т.д.) будут иметь выбор: либо платить страховые взносы лично, либо отказаться от медицинского страхования. Временно безработные, пенсионеры, дети и другие категории граждан, которые не имеют стабильного дохода, будут застрахованы за счет средств органов местного самоуправления», - цитирует пресс-служба комитета его главу Людмилу Денисову на официальном сайте комитета.

Как отметила Денисова, в случае принятия законопроекта №4981 местным властям не нужно будет выискивать дополнительные средства, поскольку они получают субвенцию на здравоохранение из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Украина в рамках медицинской реформы начнет переход к страховой медицине в 2017 году и завершит реформу к 2020 году.

Как отметил Розенко, первые шаги в реформе уже сделаны, поскольку в стране начал внедряться принцип «деньги ходят за человеком». Он направлен не на содержание определенного числа больничных коек, а на финансирование услуг, предоставляемых пациентам.

Позже Розенко заявил, что уже в начале 2017 года планируется осуществить ряд шагов, которые улучшат качество и доступность оказания медицинских услуг. Это реформирование первичной медицинской помощи и создание основы для развития семейной медицины, введение референтных цен на лекарства и механизма частичной компенсации стоимости лекарств для определенных видов заболеваний, что сделает лекарства более доступными для пациентов, а также утверждение медицинских протоколов лечения и внедрение элементов страховой медицины.

В то же время вице-премьер отметил, что есть несколько моделей страховой медицины, которые предлагаются в трех законопроектах, зарегистрированных в Верховной Раде. Он призвал Министерство здравоохранения предложить консолидированное видение процесса внедрения страховой медицины в виде законопроекта, который можно было бы принять до конца года, тогда элементы медицинского страхования могли бы начать работать с 2017 года.