За 9 лет в Украине количество абортов уменьшилось более чем в четыре раза

За последние девять лет в Украине ежегодная печальная статистика абортов уменьшилась более чем в четыре раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на съезде специалистов по социальной медицине в Житомире.

По его словам, "еще девять лет назад мы имели где-то 1 млн. абортов в год в Украине, в этом году эта печальная статистика уменьшилась до 200 тысяч абортов в год".

При этом Президент Украины отметил, что "это большой прогресс", однако указал на недоработки в преодолении этого явления на уровне семьи, общины и общества в целом.

"Также за последний год есть положительные сдвиги в отношении нашего общества к проблеме сиротства, поскольку еще четыре года назад ежегодно интернаты пополняли в среднем где-то 12 тысяч детей, которых никто не хотел забирать домой, а за последние три года мы радикально изменили ситуацию и сегодня усыновить ребенка в возрасте от рождения до трех лет в Украине проблематично", - отметил Президент Украины.

Он также подчеркнул, что за последние годы украинское общество начало более ответственно относиться к проблеме сиротства и сообщил, что в проекте госбюджета следующего года предусмотрены значительно большие, чем в нынешнем, расходы для обучения детей-сирот в вузах по госзаказу.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО принял участие в ІV съезде специалистов по социальной медицине и организаторов здравоохранения, который проходил в Житомире.