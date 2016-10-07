В Украине зарегистрировано 106 случаев отравления фальсифицированным алкоголем

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, число умерших от отравления фальсифицированным алкоголем не увеличилось и составляет 53 человека.

По данным ведомства, еще 1 человек отравился в Харькове. Общее количество отравлений суррогатами алкоголя в Харьковской области составляет – 87, из них умерли 40 жителей области, метиловый спирт обнаружен в крови у 28 умерших.

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В Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях новые случаи отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрированы (суммарное количество случаев отравлений в этих областях составляет – 19, из них закончились летально -13). В Николаевской области по результатам судмедэкспертизы у 5 умерших обнаружен в крови метанол.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.

Впоследствии смертельные случаи от отравления зафиксировали в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях. Прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и троих пособников производства суррогатного алкоголя.

По состоянию на 6 октября в Украине было зарегистрировано 105 случаев отравления фальсифицированным алкоголем, число умерших в результате отравления - 53 человека.