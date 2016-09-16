Штаб Ахметова предупреждает о мошенниках, которые продают лекарства "от гумшаба"

Об этом на горячую линию Штаба сообщила сама женщина.

По ее словам, некая компания «Мотус» продала ей лекарства для лечения заболеваний спины за 1800 грн. Якобы полная стоимость препарата составляет 4000 грн., а сами лекарства предоставил Гуманитарный штаб, покрыв и разницу в стоимости. При этом ни сама женщина, ни члены ее семьи не получают гуманитарную или медикаментозную помощь от Штаба Ахметова.

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В связи с этим, официально заявляем: вся помощь Гуманитарного штаба – наборы выживания, адресная помощь на лечение, медикаменты – предоставляется исключительно БЕСПЛАТНО.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова оказывает помощь мирным жителям Донбасса с августа 2014. В своей работе Штаб руководствуется нормами законодательства Украины, принципами прозрачности и нейтральности.

В случае если вам предлагают приобрести лекарства от Штаба Рината Ахметова за деньги, просим незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.