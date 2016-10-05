Штаб Ахметова доставил продукты для переселенцев с инвалидностью, прибывшим в Святогорск

С просьбой оказать помощь людям 4 октября в Штаб обратился мэр Святогорска Александр Дзюба.

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«Выехав из Донбасса в начале боевых действий, эти люди вынуждены скитаться. Им необходима помощь, сами они не справятся с такой сложной ситуацией. Штаб Рината Ахметова оперативно принял решение выделить продукты. Сегодня наши волонтеры доставили в пансионат 55 продуктовых наборов. Людям будет, чем питаться первое время», – прокомментировала Римма Филь, координатор Штаба Рината Ахметова.

Во вторник, 4 октября, 53 переселенца с инвалидностью поселились в пансионате «Святые горы» г. Святогорск. По информации СМИ, ранее они находились в пансионате «Куяльник» в Одесской области. Переселенцы были вынуждены покинуть этот пансионат из отключения электроэнергии.