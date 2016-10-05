В Украине введен институт наставничества в воспитании детей-сирот

Как сообщает пресс-служба президента, законом № 1504-VIII вводится институт наставничества для работы с детьми, которые воспитываются в интернатных заведениях, с целью их поддержки и подготовки к самостоятельной жизни.

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Основными задачами наставничества, в частности, являются определение и развитие способностей ребенка, реализация его интересов в профессиональном самоопределении; предоставление ребенку доступной информации о его правах и обязанностях; формирование у ребенка практических навыков, направленных на адаптацию к самостоятельной жизни, в том числе решение бытовых вопросов.

Законом определяется, что наставником может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, прошедшее курс подготовки по проблемам социальной адаптации детей и их подготовки к самостоятельной жизни.

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Установлено, что наставниками не могут быть лица, имеющие судимость, употребляющие алкоголь, наркотики (ст. 212 Семейного кодекса Украины).

Наставник вправе посещать ребенка по месту его проживания, обучения, лечения, оздоровления, но также с согласия ребенка и родителей, иных законных представители ребенка, администрации заведения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, другого учреждения для детей общаться с ребенком вне места его проживания, обучения, лечения, оздоровления, в том числе приглашать ребенка в свою семью в праздничные и нерабочие дни, дни каникул, оказывать ребенку помощь в получении дополнительных образовательных, социальных, реабилитационных, оздоровительных услуг, участвовать в обеспечении его одеждой, обувью, принадлежностями для обучения и развития и др.

В пресс-службе президента отметили, что в Украине функционируют почти 770 учреждений интернатного типа (школы-интернаты, детские дома, дома ребенка, дома-интернаты для детей, приюты для детей), в которых находятся более 100 тыс. детей. Только каждый десятый ребенок, находящийся в интернатном заведении, является сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 8 сентября.