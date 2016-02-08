В Украине более 100 тысяч детей воспитываются в интернатах

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, представляя данные мониторингового исследования функционирования системы интернатных учреждений и учреждений социальной защиты, которое было проведено совместно с Всеукраинской общественной организацией «Украина без сирот».

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства, по информации Кулебы, в среднем в Украине каждые три дня 250 детей устраиваются в учреждения институционального ухода, а каждый 35-й ребенок в Украине является воспитанником интернатного учреждения определенного типа. Всего же в Украине функционирует 774 интернатных учреждения и учреждения социальной защиты детей, в которых воспитывается около 104 тыс. детей, при этом из них лишь около 10 тыс. – это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, у остальных есть родители, подчеркнул Кулеба.

«Вместо того, чтобы растить здоровых, умных детей в семьях, родители отдают их в интернаты. Нужно понимать, что в интернатных учреждениях дети не получают тех социальных навыков, которые нужны каждому человеку для жизни в социуме. К тому же после выхода из интерната ребенок не находит места и в семье, ведь семейные отношения уже разорваны. На финансирование интернатов государство тратит колоссальные средства, а лучше было бы их направить на поддержку семьи, обеспечить ребенка необходимыми услугами в пределах общины и сделать все, чтобы этот ребенок оставался в семье», - подчеркнул Кулеба.

«Согласно проведенному исследованию, на содержание ребенка в интернатных учреждениях и учреждениях социальной защиты государство выделяет от 14 до 3 тыс. грн. в месяц», - говорится в сообщении.

Общий объем финансирования интернатных заведений составляет более 5 млрд грн. При этом непосредственные расходы на содержание детей (питание, одежда, лечение, обувь) составляют только 12% от общей суммы средств, оплата коммунальных услуг - 11%, заработная плата персонала - 70%.

Кулеба отметил, что закрытость интернатной системы порождает ряд нарушений со стороны администрации заведений – это и финансовые злоупотребления, и использование труда воспитанников, а также нередки случаи насилия над детьми.

Проведенное исследование свидетельствует, что воспитанники интернатов больше всего боятся закончить интернатное заведение, а также волнуются, что не смогут получить хорошее образование и профессию, что им негде будет жить, не хватит денег на одежду, питание и лекарства, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время пресс-конференции был продемонстрирован фильм «Интернаты глазами детей», в котором собраны свидетельства детей-воспитанников интернатов об опыте пребывания в интернатных заведениях.

Кулеба подчеркнул, что на пути интеграции Украины в Европейский Союз одним из приоритетных задач государства является обеспечение реализации прав и свобод детей, приближение стандартов жизни к европейским.

«Все цивилизованные страны отказываются от существования интернатной системы воспитания. Этот процесс уже начат и в Украине. Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы, в состав которой входят заместители министров и представители общественных организаций. Задача членов рабочей группы– выполнить распоряжение президента и до 10 мая представить предложения изменений в законодательство, которые позволят реформировать систему интернатных заведений», - отметил Кулеба.

Основными составляющими реформы должно стать создание всех необходимых услуг для ребенка в пределах общины, в которой он проживает, а также работа с семьями и оказание соответствующей поддержки.