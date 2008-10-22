Чрезмерная дезинфекция наносит глобальный вред здоровью

Чрезмерное использование химических дезинфицирующих средств приводит к тому, что бактерии, которые проникают в организм человека, становятся более устойчивыми к лекарствам. Повышенные концентрации химических веществ биоцидов в моющих средствах способствуют выживаемости вирусов, и в конечном итоге при наличии тех или иных инфекций бактерии будет сложнее победить при помощи медикаментов. Микробиологи провели эксперимент на потенциально смертоносных бактериях staphylococcus aureus и заметили, что под воздействием большого количества антисептических компонентов биоциды мутировали и прекращали удалять токсины из клеток.

Патогенные бактерии представляют угрозу для здоровья человека, поскольку от них сложно избавиться, говорят врачи Медицинского центра в Детройте /США/. Если живые бактерии повторно воздействуют на организм, сопротивление антибиотикам усиливается. Отрицательный вклад в такие процессы вносят именно повышенные санитарные действия, поэтому зачастую при больничной госпитализации состояние пациентов только ухудшается. Клиницисты подчеркивают, что противомикробные агенты полезны только в разумной мере.

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