Известный отечественный нейрохирург покидает Украину

Знаменитый доктор Пи, 35-летний профессор-нейрохирург Андрей Слюсарчук решил покинуть Украину из-за того, что на родине ему не дают возможности развиваться. Он уже подал документы на выезд.

Ученый, которого приглашают на работу многие страны, переезжает в Канаду, где ему предоставляют необходимую базу для исследований, способных совершить революцию в науке. "Я оказался никому не нужен, меня тут считают чудаком даже коллеги. У меня нет ни лаборатории, ни оборудования, а я не могу работать "на колене", жалуется ученый. А ведь мы сможем спасать тяжелых больных, адаптировать детей с психическими расстройствами в общество, готовить разведчиков для спецслужб и даже предотвращать авиакатастрофы", заявил ученый.

Газета напонимает, что Слюсарчук обладает феноменальными способностями, позволяющими ему запоминать тысячи страниц информации. Два года назад он установил два мировых рекорда - воспроизвел миллион знаков числа Пи и за две минуты запомнил 5100 цифр.

Прежде чем покинуть Украину, Слюсарчук хочет усовершенствовать свой "фирменный" рекорд - он обещает назвать уже 20 млн цифр числа Пи. А в феврале ученый собирается повторить "феномен Кашпировского". В прямом эфире телеканала женщине сделают кесарево сечение без наркоза, под воздействием гипноза Слюсарчука.

Помимо всего этого, доктор Пи является одним из лучших в мире нейропсихологов, делает сложнейшие операции пациентам на головном мозге. Сейчас он преподает в Национальной медакадемии последипломного образования и Львовском институте новейших технологий.

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