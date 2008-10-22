Фонд Ахметова «Развитие Украины» приобрел очередной дом для многодетной семьи

Вчера - 21 октября - Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» приобрел последний из заявленных домов для многодетных семей Закарпатья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, дом передан семье ХИМИНЕЦ, в которой воспитывается 10 несовершеннолетних детей. Стоимость дома с земельным участком составляет 303 тыс. 500 грн.

Дом был приобретен фондом в рамках совместного проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка», целью которого является улучшение жилищных условий семей, в которых воспитывается 10 и более несовершеннолетних детей. Приобретение этого дома завершает реализацию этого проекта в Закарпатье, где всего в рамках проекта Фондом Рината Ахметова было приобретено 11 и отремонтировано 6 домов на 4 млн. 370 тыс. грн.

В целом Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" взял под свою опеку 44 семьи из Крыма, Донецкой, Закарпатской и Луганской областей. Реализация проекта в Крыму и Закарпатье завершена, - семьи обеспечены просторными и уютными домами, а проект в Донецкой и Луганской областях находится на завершающей стадии. На покупку новых домов, достройку или капитальный ремонт существующих жилищ из бюджета фонда направлено свыше 17 млн.грн.

«Проект действительно совместный. Мы искренне благодарны руководству Закарпатской области за оказанную помощь. Это отличный пример взаимодействия органов власти, бизнеса и общественности», - заявила руководитель проекта Дарья КАСЬЯНОВА.