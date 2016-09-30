В Украине следует уделять больше внимания безбарьерности - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи в Западном реабилитационно-спортивном центре Национального комитета спорта инвалидов с паралимпийцами - участниками и победителями Паралимпиады в Рио.

Он отметил, что в Украине следует больше уделять внимания безбарьерности.

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“Нам нужно в Украине больше уделять внимания безбарьерности особенно в городах, в транспорте, инфраструктуре, доступе к медицинским и другим учреждениям. К сожалению, не все понимают при строительстве и не уделяют должное внимание приспособленности для людей с особыми потребностями”, - отметил Гройсман.

Он также заявил, что будет призывать изменить нормативную базу, выдвигать более жесткие требования к объектам строительства для большего приспособления для людей с особыми потребностями.

Он также отметил, что восхищен уровнем реабилитационно-спортивного центра, находящегося в селе Яворов на Львовщине. И пообещал, что уже до конца месяца центру будет передан для пользования автобус, который улучшит логистику лиц, проходящих здесь реабилитацию и тренировки.

“Мы будем инвестиционно поддерживать эту базу. Я восхищен центром, и мы будем в следующем году через финансирование государственных программ восстанавливать спортивную инфраструктуру в Украине”, - отметил премьер.

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Гройсман подарил центру проектор для просмотра фильмов.

На встрече с премьер-министром, президентом Национального паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем и министром молодежи и спорта Игорем Ждановым присутствовали около 30 спортсменов и тренеров, призеров Паралимпиады в Рио, которые представляли следующие виды спорта — футбол, плавание, фехтование на колясках, настольный теннис, легкая атлетика, дзюдо.

Справка УНИАН. В реабилитационно-спортивном центре в селе Яворов Львовской области одновременно могут проходить реабилитацию 300 человек, или более 7 тысяч человек в год.

На базе центра действует программа активной реабилитации “Возвращение к жизни для травмированных, действующих и уволенных военнослужащих и гражданского персонала сектора безопасности и обороны".