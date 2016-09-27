В проекте госбюджета на 2017 увеличены расходы на здравоохранение на 6% - Минздрав

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, чиновники ведомства вместе с парламентскими комитетами и фракциями прорабатывают проект главной сметы страны в части финансирования системы здравоохранения.

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В Минздраве отметили, что предложенное финансирование медицины как доля общих расходов государственного бюджета составляет 7,7%. Проект госбюджета на следующий год предлагает увеличить объем медицинской субвенции для регионов на 2,4 млрд грн или на 5,3%.

Подчеркивается, что объем медицинской субвенции был определен без учета расходов на оплату коммунальных услуг медицинских учреждений. Предполагается, что их оплата будет осуществляться за счет собственных доходов местных бюджетов. С одной стороны, привлечение местных бюджетов к софинансированию медицины – это возможность увеличить фонд оплаты труда, расширить закупку лекарств и улучшить питание в больницах.

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В то же время в Минздраве подчеркнули, что считают этот подход рискованным, поскольку финансовые возможности общин очень разные. Рост финансового ресурса местных бюджетов в результате успешной фискальной децентрализации в 2015 году сконцентрирован преимущественно в городах, а также районах, которые имеют лучший доступ к транспортной и экономической инфраструктурам. Для многих общин (в основном, это изолированные сельские районы) выделение средств на оплату коммунальных услуг в медицине может оказаться сложной задачей.

«Чтобы предотвратить возникновение кризисных ситуаций, проект госбюджета предусматривает выделение общинам в следующем году 15 млрд грн стабилизационной дотации для сглаживания диспропорций в их фискальной способности», - подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем, Минздрав настаивает на том, чтобы в среднесрочной перспективе найти более устойчивое и эффективное решение для финансирования медицинских услуг на одинаковом уровне для всех общин – поскольку охрана здоровья граждан является функцией, где за центральным правительством остается полная ответственность за обеспечение равного доступа каждого гражданина к гарантированному уровню помощи.