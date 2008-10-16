Фонд Рината Ахметова передал Запорожскому противотуберкулезному диспансеру медоборудование для лечения детей

Благотворительный фонд Рината Ахметова сегодня передал Запорожскому противотуберкулезному диспансеру медоборудование для лечения детей, больных туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, комплект оборудования, состоящий из аппарата ультразвуковой терапии (УЗТ-1.01Ф-МедТеКо), аппарата для УВЧ-терапии (УВЧ-60 R20;МедТеКоR21) и шприцевого насоса (ТОР 5300) был сформирован фондом на основании заявки, составленной руководством Запорожского противотуберкулезного диспансера.

"Акция по закупке современного лечебного и диагностического оборудования для детских отделений противотуберкулезных учреждений, была начата Фондом Рината Ахметова летом 2008 года, когда фонд получил от детских медучереждений 22 регионов Украины заявки на оборудование, нужное каждому из них для более эффективной работы. Мы это оборудование закупили и сегодня передали медтехнику Запорожскому противотуберкулезному диспансеру. Дальше поедем в другие регионы", - сообщила корреспонденту УНИАН менеджер проекта "Остановим туберкулез" Фонда Рината Ахметова Виктория БОНДАРЬ.

По ее словам, в течение октября-ноября оборудование от фонда поступит во все детские отделения областных противотуберкулезных учреждений. В начале декабря в полном объеме будет так же выполнена заявка на оборудование для Института фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского - учреждения, где лечат самые сложные случаи заболевания туберкулезом, в том числе и у детей.

"Проект "Остановим туберкулез" направлен на системные изменения в сфере преодоления эпидемии туберкулеза в стране. Но мы понимаем, что когда речь идет о туберкулезе, есть проблемы, которые нужно решать здесь и сейчас, особенное, если это касается детей, которые гораздо больше подвержены этому заболеванию и болеют тяжелее, чем взрослые. Поэтому Благотворительный фонд Рината Ахметова сейчас проводит акцию по передаче необходимого медоборудования детским отделениям противотуберкулезных учреждений", - отметила В.БОНДАРЬ.

По ее словам, среди других проектов фонда "Развитие Украины" - проект по созданию реабилитационного центра для детей, больных туберкулезом, а также проект по поддержке научных исследований в данной сфере.